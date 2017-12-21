بوتين يدين إطلاق صاروخ باليستي على الرياض

الشارقة 24 – كونا:

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عملية إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية على مدينة الرياض.

وقال المركز الصحفي للرئاسة الروسية في بيان، إن بوتين أعلن هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجراه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف البيان، أن الرئيس الروسي أكد خلال الاتصال الهاتفي كذلك ضرورة إجراء تحقيق واف بهذا الحادث والعمل من أجل حل النزاع اليمني بالوسائل السلمية عن طريق الحوار الوطني.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا، واكدا ضرورة تحقيق التسوية السياسية عن طريق تنشيط الجهود الرامية الى تحقيق التسوية السياسية هناك.

وذكر أن بوتين وخادم الشريفين ناقشا أيضاً المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون لضمان الاستقرار في الأسواق النفطية.