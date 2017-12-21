تيريزا ماي تؤكد لمحمد بن سلمان ضرورة مواصلة التفتيش لعدم تهريب الأسلحة لليمن

الشارقة 24 – وام:



تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً من تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا.

وأكدت ماي خلال الاتصال ضرورة مواصلة إجراءات التفتيش للحيلولة دون تهريب الأسلحة والصواريخ للأراضي اليمنية وتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة.

وأعربت عن ترحيب المملكة المتحدة بالإجراءات التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح الموانئ بهدف تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني الشقيق.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودول التحالف على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه وأمن الدول المجاورة وتوفير المساعدات والمواد الإغاثية الإنسانية كافة للشعب اليمني الشقيق.