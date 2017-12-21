الجمعية العامة تقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين.

ويحث القرار، الذي حظي بتأييد 176 دولة فيما عارضته 7 دول منها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكندا وامتنعت 4 دول عن التصويت، جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وأشار القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 2004 ورد المحكمة المتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، وأورد في نفس الوقت الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة وهو "أن تشييد الكيان السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد القرار على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على ضرورة احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها.