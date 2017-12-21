التحالف العربي: 83 صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثي على السعودية

الشارقة 24 – كونا:

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية أطلقت 83 صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي السعودية منذ مارس من العام 2015 بما فيها الصاروخ الأخير الذي استهدف الرياض الثلاثاء ولم ينتج عنه أي خسائر.

وأكد المالكي في مؤتمر صحافي أن "الحكومة اليمنية الشرعية تسيطر حالياً على 85% من أراضي اليمن وأن أكثر من 11 ألفاً من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا أخيراً، مشدداً على خطورة التدخل الإيراني في المنطقة.

وأشار إلى أن التحالف يواصل جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني على الرغم من استمرار إطلاق الصواريخ على السعودية، مبيناً أن التحالف ينفذ خططاً لتحرير صنعاء من أيدي الحوثيين.

ودعا الشعب اليمني إلى استكمال مسيرة الثورة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران والتي تنفذ أجندات إيرانية، وشدد المتحدث الرسمي للتحالف على خطورة التدخل الإيراني في المنطقة، وأوضح أن مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تم تحريرها بالكامل من الحوثيين.

من جانبه، أوضح سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر في المؤتمر الصحافي أن العمل يجري لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن واستخدام المعابر الحدودية مع السعودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.