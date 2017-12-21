سلمان وترامب يبحثان محاسبة إيران على دعمها ميليشيات الحوثي

سلمان بن عبد العزيز وترامب في لقطة مركبة

الشارقة 24 – واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب ترامب أثناء الاتصال عن إدانة الولايات المتحدة لمحاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني.

كما تم خلال الاتصال، بحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.

وأكد الزعيمان في الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.